В Новороссийске установили рыночную стоимость «квадрата» жилья для сирот

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Новороссийске на II квартал 2025 года составил 221,9 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из расчета установленной стоимости планируется приобрести жилье в Новороссийске, в том числе, через долевое строительство, для детей-сирот. В 2025 году планируется приобрести 64 квартиры для детей-сирот за счет средств краевой субсидии. Квартиры будут сданы «под ключ».

Для расчета социальных выплат на II квартал 2025 года в Новороссийске установили размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья 132,7 тыс. руб. Выплаты предоставляются отдельным категориям граждан.

В I квартале 2025 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья составил 224,8 тыс. руб. Для расчета социальных выплат — 119,5 тыс. руб. за кв. м.

В 2024 году собственное жилье в Новороссийске появилось у 69 детей-сирот. Денежные средства на приобретение жилья было выделены в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Алена Воробьева