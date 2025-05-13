В Новороссийске рост кибермошенничества с начала года составил 23%

Рост преступлений в сфере мошенничества с использованием телекоммуникационных технологий в Новороссийске за четыре месяца 2025 года составил 23%. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель начальника управления МВД России по Новороссийску Сергей Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По его словам, количество преступлений в сфере мошенничества с использованием интернет-технологий составило 567 с начала года. Также отмечен рост преступлений среди несовершеннолетних — за четыре месяца он составил 87%, в цифрах — 22. Рост преступлений в общественных местах составил 17,6%, по количеству — 407 с начала года.

За четыре месяца в Новороссийске не было допущено разбойных нападений, хулиганств, квартирных краж. Также на стадии приготовления было пресечено 59 преступлений. Всего с начала года в Новороссийске произошло 1,6 тыс. преступлений.

Алена Воробьева