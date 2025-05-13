Кот Бурак в порту Новороссийска прошел осмотр ветеринара

Кот Бурак, спасенный моряками транспортной компании FESCO, прошел осмотр ветеринара в морском порту Новороссийска. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников FESCO на территории порта. Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам. Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации»,— прокомментировали в компании.

Найденный 12 марта 2025 года в контейнере во время транспортировки груза из Стамбула в Новороссийск кот не может покинуть таможенную зону морского порта без оформления соответствующих документов. В компании FESCO над животным взяли шефство — дали кличку Бурак и обеспечили всем необходимым.