В Новороссийске выделят 2,7 млн рублей на ремонт домов после атаки БПЛА

Аварийно-восстановительные работы в квартирах, поврежденных в результате атаки БПЛА в Новороссийске на улице Суворовская и Мысхакское шоссе, оценили в 2,7 млн руб. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Денежные средства на восстановление жилых помещений будут выделены из резервного фонда управлению жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска. Ведомству предстоит заключить договор на проведение работ по обследованию технического состояния поврежденных квартир с подготовкой сметной документации на аварийно-восстановительные работы. Постановление подписал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Ранее на аппаратном совещании, которое состоялось сегодня, 13 мая, в администрации Новороссийска, вице-мэр Александр Гавриков заявил, что обследованы 208 квартир, поврежденных в результате атаки города-героя украинскими беспилотниками в ночь на 3 мая 2025 года. Общая сумма выплат составила 7,3 млн руб. Выплаты пострадавшим жильцам будут перечислены до 20 мая 2025 года.

Алена Воробьева