В I квартале НЗТ повысил экспорт наливных грузов в 8,2 раза

В I квартале 2025 года Новороссийский зерновой терминал поставил рекорд по перевалке неопасных наливных грузов, отправив на экспорт 33 тыс. тонн продукции (против 4 тыс. тонн в 2024 году). Об этом сообщили в пресс-службе «Деметра-Холдинг».

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По итогам 2024 года НЗТ перевалил 44 тыс. тонн неопасных наливных грузов – растительных масел, мелассы и жирных кислот. Существенный рост показателей в 2025 году достигли благодаря инвестициям в техническое переоснащение одного из причалов. На данный момент на предприятии началось строительство отдельного масло-бакового хозяйства.

Проект является частью комплексной программы развития Новороссийского зернового терминала. В рамках программы планируют также реализовать проект «Авто1500», включающий строительство силосного парка и дополнительного автоприема. Сейчас на НЗТ готовится к старту проект «Новая пристань» и разрабатывается проект «ЖД 5000».

«Для морских терминалов вторая половина текущего аграрного сезона оказалась сложнее, чем первая сказывается и снижение прогнозов урожая. Однако именно это дает НЗТ возможность заниматься диверсификацией предприятия и реализовывать проекты по оптимизации и модернизации производства»,– сообщил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что НЗТ завершит проект «Авто1500» в 2026 году. Реализация проекта позволит увеличить штат терминала примерно на 150 человек (почти на 40%).