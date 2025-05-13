В Новороссийске выплаты пострадавшим от атаки БПЛА составили 7,3 млн рублей

Общая сумма выплат пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников жителям Новороссийска составила 7,3 млн руб. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Все выплаты будут произведены до 20 мая 2025 года. Из них единовременные выплаты пострадавшим составили 5,3 млн руб., частичные —1,1 млн руб., по полной утрате имущества — 90 тыс. руб. Сумму выплат пострадавшим от атаки БПЛА в ночь на 3 мая 2025 года власти Новороссийска увеличили на 50%.

По словам господина Гаврикова, обследованы 208 квартир. Сформирован план аварийно-восстановительных работ, в ходе которых будет произведены ремонт фасадов, остекление, капитальный ремонт поврежденных квартир.

Алена Воробьева