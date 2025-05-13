На капремонт Неберджаевского водовода в Новороссийске направят 30,4 млн рублей

В Новороссийске определили подрядчика на капремонт участка Неберджаевского водовода, сумма контракта составила 30,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сейчас водопровод изношен на 100%, многочисленные ремонтные вставки и сварные швы утратили герметичность. Внутренняя коррозия трубы значительно ухудшает качество воды, а трещины приводят к авариям и утечкам. По контракту подрядчику предстоит заменить участок водовода от ул. Портовой до ул. Магистральной протяженностью 786 метров.

Кроме того, необходимо заменить участки водопроводных вводов (длинной 298 м), пять водопроводных колодцев, 27 запорных арматур и три пожарных гидранта.

По завершению капремонта подрядчик обязуется восстановить пешеходную зону и въезды (122 кв. м), а также асфальтобетонное и плиточное покрытие (почти 1,8 тыс. кв. м). Работы планируется выполнить до 20 ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство пляжей Новороссийска направили 29,9 млн рублей. С начала года Новороссийск посетили 300 тыс. человек, в течение 2025 ожидают около 1,7 млн туристов.