В Анапе средний рост капитализации гостиничных номеров в 2025 году составил 30%

Средний рост капитализации гостиничных номеров в Анапе с начала года составил 30%, что значительно превышает показатели за аналогичный период в 2023 и 2024 году. Об этом «Федеральному Бизнес Журналу. Юг» сообщил руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Последние три года Анапа демонстрирует устойчивый рост цен, несмотря на внешние экономические и экологические факторы. В 2023 году стартовые цены в новых проектах находились в диапазоне 220–255 тыс. руб. за «квадрат», к 2024 году премиальные комплексы вышли на более высокий ценовой уровень, стоимость кв. м достигала 410 тыс. руб.

«Анапа продолжает оставаться привлекательной локацией для инвестиций в недвижимость, несмотря на сезонные колебания. В одном из проектов стоимость типового номера площадью 30 квадратных метров увеличилась с начала 2024 года на 17% – с 10,6 до 12,3 млн руб. Качественные проекты способны не только сохранять, но и значительно увеличивать свою стоимость даже в условиях внешних вызовов»,– подчеркнул господин Бражник.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе зафиксировали снижение бронирований на уровне 60%. Летние месяцы в отелях Кубани за последние две недели бронировались в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад.