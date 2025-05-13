На дорогах Новороссийска в авариях с начала года погибло девять человек

За четыре месяца 2025 года в Новороссийске произошло 68 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибло девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ДТП с начало года 72 человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестеро детей.

Также 20 аварий произошли с участием пешеходов. В результате наезда автомобилей погибло три человека.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали в Новороссийске стало нарушение правил очередности проезда перекрестков и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. С приближением сезона отпусков количество транспорта на дорогах города увеличится, водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Алена Воробьева