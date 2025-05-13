Жителям Новороссийска напомнили об ограничении воздушных полетов

Использование воздушного пространства над территорией Новороссийска временно ограничено. Об этом напомнили в управлении по развитию и реконструкции автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Под использованием воздушного пространства понимаются в том числе полеты на дельтапланах, парение по воздуху на парашюте, закрепленном с помощью троса к двигающемуся транспортному средству (парасейлинг), эксплуатация беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Также жителям Кубани и туристам напомнили, что временный запрет на использование беспилотных гражданских воздушных судов действует на всей территорией Краснодарского края. Исключение предоставляется беспилотным гражданским воздушным судам, которые используются органами государственной власти в рамках возложенных на них полномочий.

Нарушение правил использования воздушного пространства несет административную ответственность по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа размером до 50 тыс. руб.

Алена Воробьева