Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы ООО «Керченский рыбокомбинат»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы учредителя ООО «Керченский рыбокомбинат» (зарегистрирован в Новороссийске, Мысхако) Владимира Руденко на определение Арбитражного суда Краснодарского края о введении процедуры наблюдения в отношении предприятия. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Апелляционную жалобу господина Руденко в суде рассмотрят 2 июня 2025 года. Заседание состоится в Ростове-на-Дону.

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел дело по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании ООО «Керченский рыбокомбинат» банкротом. В отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначена Людмила Яковлева.

Из материалов дела следует, что должник не исполнил обязанность по уплате обязательных платежей. Также суд включил сумму в размере 111,2 тыс. руб. во вторую очередь реестра требований кредиторов. Сумма в размере 7,91 млн руб. основного долга и отдельно в размере 3 млн руб. финансовых санкций подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве ООО «Керченский рыбокомбинат» в Арбитражном суде Краснодарского края назначено на 3 июля 2025 года.

Алена Воробьева