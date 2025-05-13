С территории ярославского вуза эвакуировали лося

С территории Ярославского государственного аграрного университета вывезли заблудившегося лося. Об этом рассказали в областном министерстве природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природопользования ЯО Фото: Министерство природопользования ЯО

В министерство позвонили и сообщили, что животное «забежало на территорию университета и отчаянно пытается найти выход». На место направили государственного охотничьего инспектора и егеря. Они заметили, что самка ударилась о забор, из-за чего получила неглубокие раны, но жизни лося ничего не угрожает.

«Животное получило малую дозу снотворного для безопасной транспортировки в лес. Теперь она в естественной среде обитания»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова