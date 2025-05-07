Главные новости за 7 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Для обеспечения безопасности в День Победы в период с 10:00 до 16:00 будет ограничена работа семи торговых площадок в центре Санкт-Петербурга. Среди них торгово-развлекательные комплексы «Галерея», «Невский центр», «Невский Атриум», «Адмирал», торговый дом «Пассаж» и универмаг «Большой Гостиный Двор». На этот же период приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных и выполняющих работы, оказывающих услуги в указанных ТРК.

На период ограничений в ряде аэропортов РФ на прием и выпуск воздушных судов Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы. Среди пассажиров рейсов, направлявшихся в Москву, был певец Николай Басков. Артисту пришлось ждать вылета более шести часов.

«БН Девелопмент» и холдинг Legenda заключили сделку по продаже завершающей части проекта жилой застройки на берегу Охты. Сумма, за которую был куплен участок, не раскрывается, но, по оценкам экспертов, она могла составить 2,5–2,7 млрд рублей. На территории площадью 3,3 га компания построит два жилых дома высотой в 15 этажей. Общая площадь составит 50 тыс. кв. метров, при том что на жилье придется больше половины (27,6 тыс. кв. метров). Застройщик также возведет школу, совмещенную с детсадом, кабинет врача.

Гендиректор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев заявил, что в 2025 году на модернизацию предприятия потратят около 200 млн рублей. Инвестиции выделят из собственной прибыли. Их направят на закупку токарных и фрезерных станков и создание участка испытаний для тестирования продукции. Также компания планирует комплексно развивать технологические мощности по всем направлениям.

В Петербурге задержали активистку Дарью Хейкинен (внесена в реестр иноагентов), которая возглавляла региональный штаб политика Бориса Надеждина, выдвигавшегося на выборы президента в 2024 году. Речь идет об административной статье 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики). Позже суд арестовал ее на восемь суток за публикацию фотографии оппозиционного политика Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов).

Собственник компании «Такси», чей автобус упал год назад в Мойку с Поцелуева моста, принял решение ликвидировать организацию. Соответствующие данные можно увидеть в ЕГРЮЛ. Гендиректором общества с ограниченной ответственностью до сих пор числится Павел Кузнецов, который в рамках уголовного дела признавался, что «Такси» не управлял. По итогам 2024 года выручка компании составила 360 млн, однако она ушла в убыток на 41 млн рублей.

Сотрудники УСБ ГУ МВД в Петербурге задержали начальника экономической полиции Красносельского района Юрия Шуравина, которому вменят получение взятки. Ниточка к правоохранителю потянулась после задержания в январе 2025 года главы 9-го отдела полиции Сергея Волкова. Как считает следствие, Шуравин и Волков потребовали от предпринимателя по имени Арсен 90 тыс. рублей за содействие в нужных вопросах и за бездействие в ненужных.

В Петербурге 4 мая в возрасте 73 лет скончался актер Александр Гаврилов. Об этом сообщили в Петербургском отделении Российского творческого Союза работников культуры (РТСРК), где он на протяжении 30 лет занимал должности секретаря и исполнительного директора. Прощание пройдет 8 мая в помещении РТСРК на Захарьевской улице, 17. Попрощаться с артистом, известным по роли Марта в фильме-сказке «Двенадцать месяцев», можно с 10:15 до 12:30.

Обуховский завод досрочно изготовил для города восемь гидроцилиндров диаметром 700 мм для Большого Смоленского моста. По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, крайне важно, что Петербург на своих мощностях выпускает импортозамещающую продукцию (изначально планировалось итальянское оборудование — Ъ). По мнению чиновника, такие проекты меняют облик мегаполиса и создают новые направления развития промышленности.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 12 мая в Петербурге вводятся изменения в режим работы вестибюля станции метро «Петроградская». По рабочим дням с 07:30 до 10:30 вход в вестибюль будет закрыт, а с 15:15 до 19:50 — ограничен. Работы на объекте продлятся до 18 июля текущего года.