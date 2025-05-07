Николай Басков на семь часов застрял в самолете по прилете в Петербург

Народный артист России Николай Басков прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург, но не смог сразу выйти из самолета. Ему пришлось прождать более шести часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Николай басков на XXVIII Церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Певец Николай басков на XXVIII Церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Певец разместил ролик, на котором пожаловался на ожидание, которое на тот момент длилось уже шесть часов. Далее в комментариях господин Басков уточнил, что в итоге все затянулось на семь часов, сам полет занял восемь.

«Долетели мы из Иркутска, сели в Питер и уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолеты»,— поделился артист в личном профиле в одной из социальных сетей.

Такая ситуация сложилась из-за ограничений, который были введены на работу московских аэропортов. На запасную стоянку аэропорта Пулково были направлены 74 самолета, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева