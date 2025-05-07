Николай Басков на семь часов застрял в самолете по прилете в Петербург
Народный артист России Николай Басков прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург, но не смог сразу выйти из самолета. Ему пришлось прождать более шести часов.
Певец Николай басков на XXVIII Церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Певец разместил ролик, на котором пожаловался на ожидание, которое на тот момент длилось уже шесть часов. Далее в комментариях господин Басков уточнил, что в итоге все затянулось на семь часов, сам полет занял восемь.
«Долетели мы из Иркутска, сели в Питер и уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолеты»,— поделился артист в личном профиле в одной из социальных сетей.
Такая ситуация сложилась из-за ограничений, который были введены на работу московских аэропортов. На запасную стоянку аэропорта Пулково были направлены 74 самолета, писал ранее «Ъ-СПб».