Пулково в качестве запасного аэропорта принял все перенаправленные из Москвы рейсы
На период ограничений в ряде аэропортов РФ на прием и выпуск воздушных судов Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», на текущий момент осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета.
Пулково обеспечивает работу в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций для нормализации расписания, уточнили также в пресс-службе петербургского аэропорта.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 6 и 7 мая на запасную стоянку аэропорта Пулково были направлены 74 самолета.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково не намерены вводить дополнительные меры безопасности в предстоящие выходные дни по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.