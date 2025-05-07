Пулково в качестве запасного аэропорта принял все перенаправленные из Москвы рейсы

На период ограничений в ряде аэропортов РФ на прием и выпуск воздушных судов Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», на текущий момент осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета.

Пулково обеспечивает работу в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций для нормализации расписания, уточнили также в пресс-службе петербургского аэропорта.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 6 и 7 мая на запасную стоянку аэропорта Пулково были направлены 74 самолета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково не намерены вводить дополнительные меры безопасности в предстоящие выходные дни по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Цедрик