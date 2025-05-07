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Обуховский завод изготовил гидроцилиндры для Большого Смоленского моста раньше срока

Обуховский завод досрочно изготовил для города восемь гидроцилиндров диаметром 700 мм для Большого Смоленского моста, сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 7 мая.

Гидроцилиндры для Большого Смоленского моста, изготовленные Обуховским заводом

Гидроцилиндры для Большого Смоленского моста, изготовленные Обуховским заводом

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле

Гидроцилиндры для Большого Смоленского моста, изготовленные Обуховским заводом

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле

По словам главы комитета Александра Ситова, крайне важно, что Петербург на своих мощностях выпускает импортозамещающую продукцию (изначально планировалось итальянское оборудование — Ъ). По мнению чиновника, такие проекты меняют облик мегаполиса и создают новые направления развития промышленности.

Упомянутые выше гидроцилиндры предназначены для разводных пролетов новой переправы. Дополнительно предприятие изготовило оси поворота пролета моста, корпусы подшипников, опоры и рамы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о готовности фундамента десяти опор Большого Смоленского моста. Разводной пролет переправы на левом берегу Невы собран на 95%. Открыть важный для города инфраструктурный проект планируют в 2027 году.

Андрей Маркелов

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