Работу станции метро «Петроградская» ограничат с 12 мая из-за ремонта эскалатора

В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 12 мая в Петербурге вводятся изменения в режим работы вестибюля станции метро «Петроградская». О грядущих ограничениях предупредили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

По рабочим дням с 07:30 до 10:30 вход в вестибюль станции «Петроградская» будет закрыт, а с 15:15 до 19:50 — ограничен.

Работы на объекте продлятся до 18 июля текущего года, уточнили в пресс-службе подземки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сроки начала капремонта станции метро «Озерки» в Петербурге сдвинули на следующий год. Городские власти приняли такое решение после проведения совещания и ряда консультаций, уточнили в Смольном.

Андрей Цедрик