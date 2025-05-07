Около 200 млн рублей направят на модернизацию Кронштадтского морского завода

Гендиректор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев заявил, что в 2025 году на модернизацию предприятия потратят около 200 млн рублей, сообщает «Фонтанка». Инвестиции выделят из собственной прибыли.

Их направят на закупку токарных и фрезерных станков и создание участка испытаний для тестирования продукции. Также компания планирует комплексно развивать технологические мощности по всем направлениям.

АО «Кронштадтский морской завод» является одним из ведущих судоремонтных центров Северо-Запада и ведет свою историю с 1858 года. Он специализируется на судоремонте и обслуживании кораблей, в том числе военных и ледоколов.

С конца 1990-х на предприятии были серьезные проблемы с финансами, в 2008 году завод временно приостанавливал работу. С 2010 года он возобновил свою деятельность. С 2016 года «Кронштадтский морской завод» вошел в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что построенный на Балтийском заводе атомный ледокол «Якутия» вышел в Карское море.

Андрей Маркелов