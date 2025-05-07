В Шереметьево временно ограничили вылет и посадку самолетов

В Москве ввели временные ограничения на посадку и вылет авиарейсов в международном аэропорту Шереметьево. Эти меры действуют с 01:00 мск, сообщила пресс-служба Росавиации.

Шереметьево уже приостанавливал работу в ночь на 6 мая. Ограничения действовали с 1:15 мск по 3:39.

По данным Минобороны, с 16:40 мск над территорией России сбили 72 беспилотника. Вечером 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число БПЛА, уничтоженных на подлете к столице, увеличилось до девяти. Еще 19 беспилотников сбили над Москвой и Подмосковьем ночью.