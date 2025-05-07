«Аэрофлот» заявил о возможных отменах рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Из-за приостановки работы аэропорта Шереметьево ночью часть рейсов «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) были перенаправлены на другие аэродромы или задержаны на вылет. Из-за этого возможны отмены или объединение некоторых рейсов, сказано в пресс-релизе «Аэрофлота». Перевозчик заверил, что пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билет на другие рейсы «при наличии свободных мест» либо им полностью возместят стоимость билетов.

Сегодня ночью, 7 мая, Шереметьево приостанавливал прием и отправку самолетов. Ограничения продлились более четырех часов, их сняли в 5:30 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 беспилотников, никто не пострадал.