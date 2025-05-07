Азия. Кремль. Уиткофф. 365 дней

7 мая закончился первый год пятого президентского срока Владимира Путина. Российский лидер посетил четыре азиатские страны, много времени и слов посвятил объединению БРИКС, впервые за четыре года очно встретился с представителем США и провел телефонные разговоры с американским президентом. Традиционный анализ проделанной главой государства работы — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, 20 июня 2024 года

Фото: KCNA / Reuters Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, 20 июня 2024 года

Фото: KCNA / Reuters

Дни

Дела

Визиты

Встречи

Слова

Звонки

Церемонии

Глас народа

Дни

С 7 мая 2024-го по 7 мая 2025 года у Владимира Путина, согласно официальному графику на сайте kremlin.ru, было 300 рабочих дней. Это 82,2% от возможной загруженности в календарном году. За отчетный период у президента было 65 выходных (дней без мероприятий в графике) — на семь меньше, чем годом ранее.

Самым загруженным месяцем стал май 2024 года: Владимир Путин провел заседание Высшего совета Евразийского экономического союза, предложил несколько кандидатур на должности руководителей министерств и ведомств, в частности, кандидатуру нового министра обороны Андрея Белоусова, посетил с визитами Китай, Узбекистан и Белоруссию.

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Второй год подряд в графике президента не было традиционного отпуска, самым продолжительным периодом выходных были январские праздники (шесть дней). Единственный раз, когда Владимир Путин отдыхал посреди рабочей недели,— два дня в декабре, перед объединенными пресс-конференцией и «Прямой линией».

Чаще всего президент вел дела из Кремля (236 дел), как правило, это были рабочие встречи и переговоры с иностранными лидерами. Вторая локация по числу мероприятий — резиденция в Ново-Огарево (63), там Владимир Путин чаще всего проводил совещания в формате видеоконференции. Также президент много работал на XVI саммите БРИКС (21), который прошел в Казани с участием 40 стран. На полях саммита президент провел ряд встреч, в частности с генсеком ООН Антониу Гутерришем, ознакомился с символической «купюрой БРИКС», получил в подарок от премьера Вьетнама статуэтки драконов. Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию, а президент РФ назвал саммит «кульминацией российского представительства» в объединении.

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Дела

Встречи возглавляют список задач Владимира Путина третий год подряд и составляют треть от всех дел, 95% из них проходили очно. За год выросло количество переговоров с иностранными лидерами (с 23 в 2023–2024-м до 31 в 2024–2025 годах), второй год подряд растет количество контактов со СМИ. Президент сделал десять заявлений для прессы по итогам переговоров, дал два интервью — монгольской газете «Оноодор» и китайскому агентству «Синьхуа», встречался с журналистами международных информагентств, регулярно отвечал на вопросы Павла Зарубина и снялся в документальном фильме последнего — «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

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Президент продолжил заниматься публицистикой, написав три статьи для газеты «Казахстанская правда», корейского издания «Нодон синмун» и официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан». Все три посвящены дружбе между странами. Годом ранее Владимир Путин написал лишь одну статью, посвященную успешному будущему России и Африки.

Визиты

За год президент совершил 26 поездок внутри страны, посетив 17 регионов. Чаще всего (девять раз) бывал в Санкт-Петербурге, в частности принимал участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором подшучивал над политологом Сергеем Карагановым, выступал на IV Евразийском женском форуме, встречал четвертьвековую годовщину кончины первого мэра города Анатолия Собчака, наблюдал за Главным военно-морским парадом.

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Кроме того, Владимир Путин встречался с паралимпийцами — ветеранами СВО в Уфе, спускался внутрь атомной подлодки в Мурманске, провел урок «Разговор о важном» в Кызыле, преклонял колени перед монументом «Древо скорби» в Беслане, ездил на Валаам в компании Александра Лукашенко и делился своими наблюдениями о ситуации в мире на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Кроме того, впервые с 2011 года посетил Чечню.

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За рубеж Владимир Путин летал 10 раз (в прошлом году — шесть). Посетил четыре азиатские страны: Китай, КНДР, Вьетнам и Монголию. Дважды летал в Белоруссию и Казахстан, по одному разу — в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан.

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Встречи

Чаще всего рабочие встречи Владимир Путин проводил с губернаторами (в 30% случаев), которые докладывали ему о социально-экономической ситуации в своих регионах. Больше всех внимания президента был удостоен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с ним российский лидер виделся четыре раза.

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За год выросло количество личных встреч и переговоров с представителями иностранных государств (с 23% до 43% от общего числа встреч). Из иностранцев чаще всего Владимир Путин встречался с китайскими политиками: помимо председателя КНР Си Цзиньпина это были зампредседателя КНР Хань Чжэн, министр иностранных дел Ван И, премьер Госсовета Ли Цян и председатель комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. На втором месте по числу встреч — представители Ирана, в частности президент Масуд Пезешкиан, с которым Владимир Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, министр иностранных дел Аббас Аракчи и секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Ахмадиан.

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Президент впервые за три года встречался с представителем США. Им стал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, с которым Владимир Путин успел увидеться четыре раза. Также президент встретился с режиссером Оливером Стоуном, с которым обсудил вопросы, связанные с историей и современной ролью России в мире.

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Слова

С 7 мая 2024 года на сайте Кремля опубликованы тексты 503 стенограмм с различных выступлений и встреч президента (годом ранее — 403). Они содержат 437 тыс. слов, это примерно 1028 страниц текста — чуть меньше, чем в романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир» (около 1300 страниц).

Самые популярные существительные в стенограммах: «страна» (2031 слов), «год» (1981), «Россия» (1780). Прилагательные: «большой» (1001), «российский» (974), «новый» (867). Наречия: «очень» (1552) «сейчас» (1232) «хорошо» (646). 870 раз президент сказал слово «спасибо», 632 раза — «пожалуйста».

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31 раз в выступлениях президента звучало название баллистической ракеты «Орешник», впервые — после удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш», 21 ноября 2024 года. Часто президент использовал в речи первую часть сложных слов «много-»: «многополярный» (62 раза), «многодетная» (34), «многонациональная» (32), «многовековые» (11). А также «нео-»: «неонацизм» (25), «неоколониализм» (16), «неолиберализм» (2).

17 раз Владимир Путин затрагивал тему редкоземельных металлов, 24 февраля он предложил США заняться совместными проектами по их добыче. 17 раз обращался к народной мудрости со словами «как у нас в народе говорят». 15 раз говорил о Марсе, сравнив однажды главного идейного вдохновителя его колонизации — миллиардера Илона Маска с Сергеем Королевым.

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Самой упоминаемой страной в выступлениях традиционно остается Россия, третий год подряд второе место занимает Украина. Третье место — за Китаем. В прошлом году президент часто говорил об отношениях России со странами Африки (более 650 раз), в этом году основное внимание было уделено объединению БРИКС (430). 21 раз президент вспоминал СССР.

Звонки

Число телефонных звонков в графике президента сокращается несколько лет. В 2021–2022 годах он говорил по телефону 212 раз, в 2022–2023-м — 115, в 2023–2024-м — 89, теперь же — 82. Анализ круга телефонного общения показал, что Владимир Путин меньше стал общаться с африканскими лидерами, но больше — с лидерами стран СНГ.

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Впервые с декабря 2022 года президент поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем , а также дважды созванивался с президентом США Дональдом Трампом — 12 февраля и 18 марта. Чаще всего из иностранных лидеров Владимир Путин говорил с президентами Белоруссии и Узбекистана Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым (по восемь раз).

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Церемонии

За год более чем в четыре раза выросло количество посещений Владимиром Путиным мемориалов и церемоний возложения цветов к могилам, монументам и памятникам, с пяти в 2023–2024 годах до 23 в 2024–2025-м. В частности, президент оставлял венки у монумента «Вечный огонь» в Баку, монумента «Освобождение» в Пхеньяне, памятника Народным героям в Пекине и советским воинам в Харбине, могилы Ахмата Кадырова в Чечне, а также Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

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Президент чаще стал посещать различные храмы и монастыри, при том не только на территории России, в частности — храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине, кафедральный собор Святых жен-мироносиц в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С епископом Троицким, наместником Валаамского монастыря владыкой Панкратием (слева) в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, 25 июля 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде, 26 июня 2024 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В храме Живоначальной Троицы в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Фото: Sputnik / Vladimir Velengurin / Pool / Reuters С патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, 28 июля 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В храме Покрова Пресвятой Богородицы в китайском Харбине, 17 мая 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В кафедральном соборе Святых жен-мироносиц в Баку, 19 августа 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В буддийском храмовом комплексе Тубтен Шедруб Линг в Кызыле, 2 сентября 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ На праздничном пасхальном богослужении с мэром Москвы Сергеем Собяниным в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 20 апреля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым во время осмотра мечети имени пророка Исы в Грозном, 20 августа 2024 года Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости Следующая фотография 1 / 9 С епископом Троицким, наместником Валаамского монастыря владыкой Панкратием (слева) в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, 25 июля 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде, 26 июня 2024 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В храме Живоначальной Троицы в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Фото: Sputnik / Vladimir Velengurin / Pool / Reuters С патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, 28 июля 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В храме Покрова Пресвятой Богородицы в китайском Харбине, 17 мая 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В кафедральном соборе Святых жен-мироносиц в Баку, 19 августа 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ В буддийском храмовом комплексе Тубтен Шедруб Линг в Кызыле, 2 сентября 2024 года Фото: пресс-служба президента РФ На праздничном пасхальном богослужении с мэром Москвы Сергеем Собяниным в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 20 апреля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым во время осмотра мечети имени пророка Исы в Грозном, 20 августа 2024 года Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Среди прочего президент осматривал Российский университет спецназа своего имени в Гудермесе, встречался со студентами МГУ и МГТУ имени Баумана. Открывал автодорожные обходы Твери и Тольятти, памятник адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге и Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования в Московской области.

Глас народа

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина, по данным ВЦИОМа, в среднем держался на уровне 76,3% (годом ранее — 78,9%). Снижение было отмечено в августе–сентябре 2024 года на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.

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О полном освобождении региона при участии армии КНДР Генштаб РФ сообщил спустя девять месяцев после начала боев в приграничье, 26 апреля 2025 года. За это время рейтинг восстановился, с 72% на начало сентября до 77% на конец апреля. Выше всего за год он поднимался в мае и июне прошлого года (до 79,1%), когда Владимир Путин посещал с государственными визитами страны Азии.

Автор-составитель: Андрей Егупец