За приветствующих здесь дам!

18 сентября президент России Владимир Путин приехал на IV Евразийский женский форум. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников между тем оказался впечатлен прежде всего кулисами. Да, тут было чем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин оказался смущен женским вниманием

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин оказался смущен женским вниманием

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга женскому Евразийскому форуму было, такое впечатление, тесновато. Нет, не потому, что он блистал демонстративно пышными формами (они были, конечно, но рискну сказать, что не преобладали). А просто женщин было много. Их и всегда-то много, а на Женском форуме просто не передать сколько.

В каждом мало-мальски приспособленном помещении бывшей Государственной думы женщины зачем-нибудь собирались. Вот, например, там, где всегда был пресс-центр, лидеры муниципальных образований обсуждали свои проблемы.

— А вот к нам пришел мужчина! — обрадовалась, увидев меня, Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ (Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.— “Ъ”).— Ой, что-то я сразу охрипла... Да, мне надо выпить воды...

Дамы понимающе оборачивались, но встречались глазами всего лишь со мной.

А Ирина Гусева уже рассказывала про Валентину Матвиенко:

— Валентина Ивановна как главная женщина в стране сделала все для того, чтобы мы могли встретиться!

Сомнений в этом никаких и не было. Здесь, на этом форуме, наличествовал культ Валентины Матвиенко. Она была Женщиной, Добившейся Всего.

— Давайте же сфотографируемся! — предлагала Ирина Гусева подругам (так они здесь себя называли для простоты).

И вот это было то, чему женщины были готовы отдаться без остатка, со страстью и навечно. Это не было фото на память. Это было занятие навсегда. Только ради этого стоило организовать Женский форум. Здесь недофотографированные женщины добирали свое. Добирали то, ради чего они, может быть, и родились на свет. Они не только делали селфи. Их к тому же снимали фотографы-профессионалы. То, чего они по разным причинам, которые нет смысла сейчас даже обсуждать, не могли позволить себе у витрин ресторана «Хорошая девочка» на Патриках, здесь было узаконено протоколом — фотографируйся не хочу. И кто бы они были, если бы не пользовались этим просто напропалую, как в последний раз.

— А мужчинам,— закончила Ирина Гусева панельную дискуссию, кивнув, как мне сгоряча показалось, вновь в мою сторону (потому что других мужчин в помещении не было),— спасибо за то, что вы есть. Без вас не было бы женщин.

И все? Что, и все? По-видимому, да.

Роль мужчин была подчеркнута, впрочем, исчерпывающе правдиво и сводилась, если все же кому-то непонятно, к участию в воспроизводстве женщин (и лишь попутно мужчин), но хотя бы так, думал я, начиная мечтать о тех временах, когда настанет первый в мире Мужской форум.

Работа в комитетах и подкомиссиях заканчивалась, и перед пленарным заседанием все начинали собираться у входа в Большой зал. Вот мимо провели немолодую северокорейскую участницу, добившуюся в КНДР по всем признакам сопоставимого с тем, чего добилась в РФ Валентина Матвиенко.

А вот я вдруг увидел сразу несколько мужчин, и даже не просто мужчин, а джигитов, и я было оторопел, ибо это было странно в холле, состоящем из женщин,— но только пока не понял, что это заходит в зал в сопровождении сопровождающих дочь лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В окружении поклонниц зашла в этот зал Мария Захарова, голос освобожденных женщин Востока и Запада, и многие, многие другие, в том числе и сама Валентина Матвиенко в алом платье с неброскими для непосвященных украшениями на шее и в ушах. Прошел и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, переживший утром церемонию инаугурации. Но сегодня здесь был не его день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальнный представитель российского МИДа Мария Захарова не скрывала своего отношения к российской космонавтке Анне Кикиной (слева) и к белорусской космонавтке Марине Василевской (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Официальнный представитель российского МИДа Мария Захарова не скрывала своего отношения к российской космонавтке Анне Кикиной (слева) и к белорусской космонавтке Марине Василевской (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Очень хорошее впечатление производила первая космонавтка Белоруссии, бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская. Так, на просьбу одной подруги дать автограф (нет, это была не мускулистая россиянка-космонавтка Анна Кикина, шедшая рядом, а просто неизвестная Марине Василевской девушка с форума) белорусская космонавтка остановилась и написала длинное горячее послание незнакомой подруге. Это выглядело очень душевно.

В этот раз вокруг было цветасто (не однотонно, как три года назад, когда дамы много минут не давали прохода Владимиру Путину и этим обессмертили было Женский форум), так как сейчас женщины не постеснялись и надели на пленарную сессию национальные костюмы: их об этом попросили организаторы в специальных письмах. Просьбы выполнила примерно, по моим подсчетам, половина приехавших, но и этого было достаточно, чтобы в глазах празднично рябило.

— Уважаемые участники форума! — каждые 30 секунд обращался голос из динамиков.— Занимайте свои места!

Повторить это женщинам предстояло еще слишком много раз. Понятно, что голос был мужской. Женский не назвал бы их «участниками». Не «делегатки», быть может, но «участницы» — это то, что им было нужно.

Между тем сопровождающие, в том числе и джигиты, остались в фойе, а женщины в конце концов заняли свои места. Впрочем, в зал просочились каким-то образом все-таки несколько мужчин, а камера отчего-то показывала только одного. Возможно, от него веяло какой-то особой надежностью и даже маскулинностью, так располагающей женщину к сохранению очага. Это был, конечно, Григорий Карасин, председатель комитета Совета федерации по международным делам.

Пленарная сессия открылась дуэтом скрипок. Одну держала в руках хрупкая, как сама скрипка, девушка, а другую — робот в синей плиссированной юбке до пола (Universal Robot UR 10, то есть, видимо, десятый по счету). На мой взгляд, девушка, отчаянно старавшаяся, переиграла робота, если, конечно, перед ней стояла такая задача, и покидала зал в некотором изнеможении. Робот вообще не шевелился.

Затем запела живая женщина, а проходы заполнили модели в квазинациональных костюмах на голое тело (загорелое к тому же).

— Счастливые дети счастливой земли!..— пела женщина, кого-то имея в виду.

— Дорогие подруги! — вступила, а может, выступила Валентина Матвиенко, переждав цунами аплодисментов.— Сестры!.. Если сложить все километры, которые преодолели женщины, чтобы встретиться здесь, то можно несколько раз обогнуть Землю! И все-таки мы встретились!

Пути, по всей видимости, были окольными, а вероятность пересечься, судя по всему, была минимальной. Между тем на форум, по утверждению организаторов, прибыли женщины из 126 стран (все они представляли какую-нибудь организацию, но, похоже, не были обязательно делегированы своими странами. Впрочем, одно это позволяло упомянуть страну в качестве участницы, и никто этого организаторам не мог запретить).

Валентина Матвиенко рассказывала женщинам то, что они хотели слышать, и даже, быть может, больше всего на свете. То есть она говорила, что мужчины пока владеют состоянием на $15 трлн большим, чем женщины. (Все посчитано.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко искренне радовалась подругам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко искренне радовалась подругам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Но это несправедливо! — от всей души воскликнула Валентина Матвиенко.

Бешеные аплодисменты зала.

Она заверила, что цель женщин овладеть к 2030 году более чем пятьюдесятью процентами мирового благосостояния (что бы это ни значило) еще недавно казалась «футуристической и даже фантастической», а теперь уже не кажется.

Зал боготворил Валентину Матвиенко.

Она тем временем представила следующего оратора, Александра Беглова, который признался:

— Сегодня Санкт-Петербург украсили такие представительные, милые дамы!

Дамы переглядывались, видимо, стараясь понять про себя: я милая или все-таки представительная?

Неожиданно Александр Беглов резко предостерег их:

— Без вас планета Земля не была бы такой прекрасной. Но вам еще надо постараться над этим!

И если не он, то кто же? Кто смог бы бросить такое в лицо всему залу? Лишь губернатор, утром прошедший инаугурацию и в ближайшие годы не нуждающийся в своем электорате.

Выступили представительницы Лаоса, Вьетнама, Уганды, говорившие принципиально на родных языках. Участницы форума слушали их очень внимательно, но, я обратил внимание, чаще всего без наушников с синхронным переводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В национальных костюмах некоторые участницы замыкались в себе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В национальных костюмах некоторые участницы замыкались в себе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поздравили участниц форума и мужчины-космонавты на орбите:

— Мы сейчас высоко и далеко, но мысленно мы с вами, дорогие женщины!

Неудивительно, что и космонавты на орбите думают о женщинах.

Валентина Матвиенко предложила установить регламент: одно выступление не больше четырех минут.

Все согласились, и я полагаю, с тяжелым сердцем: ну какая женщина сможет договорить за четыре минуты?

Что тут же и подтвердилось: представительница Белоруссии Наталья Кочанова безжалостно попрала регламент, но все же договорила про необходимость гендерной экспертизы всех нормативных актов. (Неужели ад разверзнется на земле?)

Представительница Узбекистана Танзила Нарбаева простодушно предложила Евразийскому женскому форуму «наладить общение с мировой женской элитой», давая возможность предположить, что в Большом зале Таврического дворца собралась не элита, что ли? А кто тогда?

Но в целом подруги дорожили своим положением — и в обществе, и на форуме.

Когда был объявлен перерыв, после которого планировалось выступление президента, все уголки фойе оказались заполнены женщинами, дающими интервью, шушукающимися друг с дружкой, выступающими на мини-сценах, а скорее сценках. Все щебетали о чем-то своем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная сессия до ее начала не казалась скучной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пленарная сессия до ее начала не казалась скучной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Паничкина, участница из Курска, звала всех к себе:

— Всех приглашаю в Курск! Там у нас не соскучишься!

— Уж лучше вы к нам...— почти про себя, чтоб не обидеть, поправляла ее моя соседка.

— Небольшая викторина с подарками! — объявила Елена Паничкина.— Что добывают в Курской магнитной аномалии?

— Магнит! — воскликнула одна блондинка.

— А еще?

Остальные блондинки в растерянности замолчали. Других версий не было.

— Руду! — укоризненно рассказала Елена Паничкина.

Все вздохнули с облегчением.

Владимир Путин, появившись в зале после перерыва, первым делом обратил внимание на то же, что бросилось в глаза и мне.

— Здесь в зале присутствуют и мужчины, я вижу,— произнес он, взглянув на Григория Карасина.

В остальном было такое впечатление, что Владимир Путин торжественно озвучил свое видеообращение к IV Евразийскому женскому форуму.

Ну и я без комментариев.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург