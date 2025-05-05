Главные новости за 5 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Парламентарии Петербурга до 1 июня соберут предложения по регулированию предоставления услуг гужевого и верхового транспорта, включая катание туристов на лошадях и каретах по центру. Если законопослушные предприниматели не успеют предоставить видение того, как сделать извоз понятным, легальным и безопасным, автор инициативы руководитель фракции «Единой России» в ЗакСе Павел Крупник предлагает такие прогулки в сердце города запретить. Эксперты в конной сфере, с одной стороны, признают, что катание на лошадях в нынешнем виде зачастую издевательство над животными, а с другой — обращают внимание, что это развлечение в исторических пейзажах Петербурга у гостей и местных жителей пользуется повышенным спросом. Подробнее — читайте в материале «Ъ-СПб».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил размер судебной неустойки, присужденной НАК «Нафтогаз Украины», с почти $150 млн до $1,35 млрд и до 1,5 млн евро на случай нарушения компанией запрета на судебные разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Юристы напоминают, что де-юре для РФ и Украины продолжает действовать соглашение стран СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров, но де-факто решения российских арбитражных судов не имеют прямой исполнительной силы ни на территории Украины, ни в иных недружественных юрисдикциях. Подробнее — в нашем материале.

Петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины-водителя, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна, 24. Дело расследуется по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позже в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Ирину Кулаго, обвиняемую в наезде на отдыхавших, арестовали на два месяца. Следствие полагает, что она сделала это умышленно.

Петербургский театр музыкальной комедии объявил конкурс на поставку оборудования в единой взаимосвязанной системе управления декорациями сцены. Соответствующий конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта в 10,025 млн рублей размещен на сайте госзакупок. Согласно опубликованному техзаданию, потенциальному подрядчику нужно будет, в частности, осуществить поставку для нужд театра Музкомедии электрической цепной лебедки с двойным тормозом и программируемой лебедки с кексом. Кроме этого, в закупку входит поставка пульта управления, транспортированного кейса и кофра с колесами.

Единую цветовую палитру необходимо ввести по всей стране для автомобилей сервисов каршеринга. Такой регламент предложил закрепить депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он отправил обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта. По мнению депутата, единый цвет необходим для сигнального обозначения машин на дороге.

Правительство Санкт-Петербурга выделило 573,2 млн рублей на подарочные наборы для новорожденных. Это в два раза превышает бюджет на 2024 год, отметили в пресс-службе Смольного. В прошлом году потратили 270,6 млн рублей, притом что реализация меры поддержки стартовала с 1 августа 2024-го. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти последовательно расширяют виды помощь молодым семьям.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга внес вестибюль «Парка Победы» в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН). На соответствующий документ обратил внимание «Деловой Петербург». Вестибюль «Парка Победы» пытаются признать памятником уже во второй раз, соответствующее заявление было подано в конце апреля. Также градозащитники направляли обращения о включении постройки в реестр ОКН в октябре 2024 года.

Новым директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест» (ЛСТ) стала Юдита Григайте, ранее занимавшая аналогичную позицию в международной сети апарт-отелей YE'S. В ЛСТ топ-менеджер займется совершенствованием продукта и политики ценообразования ГК, а также повышением конкурентоспособности, сообщила пресс-служба девелопера. Госпожа Григайте работает в маркетинге жилищного строительства более 10 лет. Ранее она трудилась в таких компаниях, как КВС, «СПб Реновация» («Самолет»), ГК «Пионер». По мнению генерального директора ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, новый директор по маркетингу усилит команду и поможет укрепить позиции компании на рынке.

Варианты для организации прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной рассматриваются Кубой. О возможном запуске самолетов между городами заявил президент государства Мигель Диас-Канель Бермудес, передает РИА Новости. Вопрос обмена в туристической сфере обсудили в ходе встречи губернатора Северной столицы Александра Беглова с главой страны Латинской Америки. Государство заинтересовано в туристах из Петербурга, отметил Мигель Диас-Канель Бермудес. Варианты для установления прямого авиасообщения рассматриваются.

На атомной электростанции (АЭС) «Ловииса» на юге Финляндии выявили неисправность, из-за которой объемы производства электроэнергии пришлось снизить. В настоящий момент второй энергоблок работает на половину мощности после выявленной утечки водорода, сообщило местное издание Iltalehti. В публикации уточняется, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора вечером 3 мая. Непосредственно ремонтные работы на АЭС продлятся до вторника, 6 мая. Первый энергоблок «Ловииса» функционирует в штатном режиме.

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам в ИК общего режима трех женщин, которые участвовали в попытке незаконного вывоза за рубеж продукции военного назначения. Гражданка РФ Екатерина Брус получила 4,5 года с отсрочкой до совершеннолетия ребенка, гражданки Китая Дяо Чуцяо и У Синюй — 4 года 8 месяцев и 7 лет 1 месяц соответственно. Обвиняемые признали вину и раскаялись, сообщили 5 мая в объединенной пресс-службе городских судов. Суд установил, что в июне 2021 года Дяо Чуцяо вошла в организованную группу, созданную неустановленным руководителем из Китайской Народной Республики (КНР).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по информации издания «Деловой Петербург», до конца мая «переедет» из Смольного в бизнес-квартал «Невская ратуша». При этом в администрации, по данным газеты, затруднились сказать, будет ли новый кабинет градоначальника временным. В деловом квартале «Невская ратуша» на улице Моисеенко Петербургу принадлежит один из корпусов. Потребность в переезде возникла в связи с необходимостью ремонта помещений, занимаемых господином Бегловым в историческом здании Смольного института, рассказали изданию несколько источников.