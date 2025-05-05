Губернатор Петербурга Беглов может переехать из Смольного в «Невскую ратушу»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по информации издания «Деловой Петербург», до конца мая «переедет» из Смольного в бизнес-квартал «Невская ратуша». При этом в администрации, по данным газеты, затруднились сказать, будет ли новый кабинет градоначальника временным.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В деловом квартале «Невская ратуша» на улице Моисеенко Петербургу принадлежит один из корпусов. Потребность в переезде возникла в связи с необходимостью ремонта помещений, занимаемых господином Бегловым в историческом здании Смольного института, рассказали изданию несколько источников.
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