Театр Музкомедии потратит на оборудование для декораций более 10 млн рублей

Петербургский театр музыкальной комедии объявил конкурс на поставку оборудования в единой взаимосвязанной системе управления декорациями сцены. Соответствующий конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта в 10,025 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florstein / wikimedia.org Фото: Florstein / wikimedia.org

Согласно опубликованному техзаданию, потенциальному подрядчику нужно будет, в частности, осуществить поставку для нужд театра Музкомедии электрической цепной лебедки с двойным тормозом и программируемой лебедки с кексом. Кроме этого, в закупку входит поставка пульта управления, транспортированного кейса и кофра с колесами.

Заявки на конкурс принимаются до 19 мая. Подведение итогов запланировано на 23 мая 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тендере на проведение работ по реставрации исторической крыши Государственного Русского музея. На эти цели учреждение культуры намерено выделить более 36 млн рублей.

Андрей Цедрик