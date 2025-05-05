На АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода

На атомной электростанции (АЭС) «Ловииса» на юге Финляндии выявили неисправность, из-за которой объемы производства электроэнергии пришлось снизить. В настоящий момент второй энергоблок работает на половину мощности после выявленной утечки водорода, сообщает местное издание Iltalehti.

В публикации уточняется, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора вечером 3 мая. Непосредственно ремонтные работы на АЭС продлятся до вторника, 6 мая. Первый энергоблок «Ловииса» функционирует в штатном режиме.

Как, в свою очередь, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию-оператора Fortum, информации о причинах утечки на данный момент нет, однако ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды. При этом в январе прошлого года на втором энергоблоке выявляли неисправность в системе учета электроэнергии в распределительной сети.

АЭС «Ловииса» — первая атомная электростанция в Финляндии, которая производит около 10% электроэнергии в стране. Она была введена в эксплуатацию в 1977 году. На электростанции, принадлежащей Fortum, установлены ядерные реакторы советского типа ВВЭР-440. Она находится на юге Финляндии в 90 км от Хельсинки и примерно в 145 км от границы с Россией.

Ранее «Ъ» сообщал, что в Финляндии на энергоблоке АЭС «Олкилуото» произошла утечка охлаждающей жидкости реактора.

Валерия Мальцева