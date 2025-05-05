Нелегальный извоз валят с копыт

Парламентарии Петербурга до 1 июня соберут предложения по регулированию предоставления услуг гужевого и верхового транспорта, включая катание туристов на лошадях и каретах по центру. Если законопослушные предприниматели не успеют предоставить видение того, как сделать извоз понятным, легальным и безопасным, автор инициативы руководитель фракции «Единой России» в ЗакСе Павел Крупник предлагает такие прогулки в сердце города запретить. Эксперты в конной сфере, с одной стороны, признают, что катание на лошадях в нынешнем виде зачастую издевательство над животными, а с другой — обращают внимание, что это развлечение в исторических пейзажах Петербурга у гостей и местных жителей пользуется повышенным спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сбор предложений продолжится до 1 июня 2025 года, после чего инициативы станут платформой для обсуждения парламентской рабочей группой. «Год назад мы пригласили бизнес-сообщество обсудить целесообразность работы конных экипажей в центре Санкт-Петербурга. За это время не поступило ни одного предложения. Это означает, что легальному бизнесу неинтересна эта сфера. Поэтому я склоняюсь к мысли, что кареты в центре культурной столицы необходимо запретить, если не будет других разумных вариантов решения проблемы»,— считает господин Крупник.

Парламентарий рассказал «Ъ-СПб», что еще на стадии сбора предложений начались переговоры с ГИБДД о размещении знаков, запрещающих проезд гужевого транспорта по центру города.

«В нынешнем виде деятельность по катанию людей на лошадях не подкреплена ни согласованными с городскими властями маршрутами, ни лицензированным транспортом — "кареты непонятно из чего сколочены", — ни контролем со стороны ветеринаров, ни какими-то разумными правилами ее ведения, в том числе обоснованными тарифами», – перечислил претензии к извозу руководитель фракции «Единая Россия». Парламентарий напомнил и о несчастных случаях, когда, например, лошадь откусила нос петербуржцу или когда пассажиры выпадали из карет и получали увечья.

Ранее в поддержку регламентирования катания на лошадях по историческому центру вплоть до лицензирования сферы высказывался спикер парламента Александр Бельский. В апреле председатель ЗакСа отмечал, что городских законодателей беспокоит незнание кучерами ПДД, участие в этой работе несовершеннолетних и характер обращения с животными.

Зоотехник Оксана Савельева напоминает, что без спроса на услуги конного извоза не было бы и предложения. «Санкт-Петербург — город с богатой историей, в котором, по некоторым оценкам, более 200 дворцов. «Туристы и горожане хотят почувствовать атмосферу царской России, а лошади, запряженные в карету, — неотъемлемая часть того времени. Люди хотят прокатиться на карете, словно на машине времени, которая вернет их во времена Российской империи»,— рассуждает эксперт. При этом госпожа Савельева выражает согласие с идеей подвести под нормативы услуги по катанию в каретах или просто в седле. «Запрет лошадей в городе, с моей точки зрения, это прежде всего ущемление прав тех, кто хотел бы воспользоваться данной услугой. По всей Европе в исторических местах можно проехать в карете и получить удовольствие от созерцания культурного центра под цокот копыт. Но упорядоченность этой деятельности, безусловно, важна, будь то лицензирование, выделение специальных маршрутов и т. д.»,— говорит зоотехник.

Тренер и судья 2-й категории по конному спорту, конный массажист Вероника Чернышева считает, что запретить извоз проще всего.

«Как конник и специалист по здоровью лошади, я в принципе против длительного пребывания лошадей на таких твердых поверхностях, как асфальт. Но если регулировать сферу катания на лошадях, необходимо понять, какой орган власти будет ее контролировать, будет ли создаваться какое-то подразделение (отряд) для оперативного контроля»,— говорит она.

Об агрессии лошадей по отношению людям эксперты высказываются однозначно. Оксана Савельева подтверждает, что агрессивных представителей этих животных в мире очень мало. «Селекция лошадей всегда учитывала человекоориентированность как один из важных факторов. Обычно причиной несчастных случаев становится нарушение техники безопасности при работе с лошадьми и нередко провокации со стороны людей. В лошади сильны инстинкты, это надо учитывать при работе с ними. Очень важен подбор лошадей для такого вида деятельности»,— объясняет зоотехник. Чтобы нивелировать последствия несчастных случаев, можно ввести обязательное страхование ответственности лиц, предоставляющих услуги проката в городе, считает госпожа Савельева.

Госпожа Чернышева обращает внимание, что проявление агрессии у лошади в большинстве случаев связано с неудовлетворенностью базовых потребностей животного. К ним относятся выгул, своевременное и достаточное питание. «Лошади — табунные, то есть социальные животные, общение с сородичами очень важно для них. В природе лошадь ест 16 часов в сутки, и в хороших конных клубах создаются похожие условия: животным обеспечивается постоянный запас сена, чего нельзя сделать в городе»,— поясняет эксперт.

Другая причина неадекватного поведения лошадей связана с тем, что многочасовое нахождение человека в седле негативно воздействует на опорно-двигательный аппарат лошадей и у животных появляется постоянная боль. «Представьте, если у существа все болит, у него нет общения с себе подобными, и оно хочет есть. Соответственно, конечно, появляется агрессия»,— замечает тренер и судья по конному спорту.

Инициирующий регулирование извоза на гужевом и верховом транспорте депутат Крупник убежден, что лошадям не место в центре города, но такие услуги вполне уместны в живописных пригородах Петербурга, где меньше машин и больше места.

С парламентарием согласна госпожа Чернышева, которая приводит пример конного клуба при государственном музее-заповеднике в Пушкине. Клуб обеспечивает лошадям хорошее содержание, уход и по предварительной договоренности предоставляет услуги катания по парку с необходимым инструктажем и сопровождением специалистов. «В этом случае животным не приходится часами стоять на асфальте в ожидании клиентов и испытывать все вышеупомянутые трудности,— подчеркивает она.— В черте города нет возможности создать такие условия для работы лошадей». Конные клубы, в которых любят своих лошадей, не станут отдавать их в петербургский прокат, резюмирует эксперт.

Александра Тен