Итоги недели 28 апреля - 4 мая. Кавказ

Грачевский районный суд Ставропольского края приговорил восемь жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года.

Четыре республики Северного Кавказа вошли в пятерку регионов России с наихудшей кредитной дисциплиной юридических лиц, составляя при этом лишь 0,2% от общероссийского корпоративного кредитного портфеля.

Глава Кочубеевского округа Ставрополья Алексей Клевцов ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Около 2 млрд руб. выделят на развитие курортов Северного Кавказа в 2025 году.

Ректор частного учебного заведения в Ессентуках подозревается в сокрытии от налоговых органов 5,5 млн руб.

В 20 км от Владикавказа произошло землетрясение силой 3,3 балла. Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км.

Экс-глава Кочубеевского округа арестован по делу о мошенничестве. Его подозрениют в хищении 118 млн руб.

В этом году стоимость размещения в гостиницах кавказских курортов увеличилась от 9,8% до 47%.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России «Левокумский» и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Их подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Школьник из Пятигорска, увлекающийся поэзией, прочитал свое стихотворение президенту России Владимиру Путину во время марафона общества «Знание.Первые».

Годовая инфляция в Карачаево-Черкесской республике в марте достигла 9,62%, что остается ниже общероссийского показателя (10,34%) и уровня по Северо-Кавказскому федеральному округу (11,18%).

Дума города-курорта Кисловодска намерена приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Кисловодский центральный рынок» (КЦР). Муниципальное предприятие выставили на торги по начальной цене 843,8 млн руб.

На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал глава края Владимир Владимиров.