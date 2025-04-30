В 20 км от Владикавказа произошло землетрясение силой 3,3 балла
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло 30 апреля в горах Северного Кавказа. Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км, эпицентр подземных толчков находился в 20 км от Владикавказа, сообщает геофизическая служба РАН.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 балла было зарегистрировано 12 марта вблизи Армавира, а 7 марта в акватории Черного моря у побережья Туапсинского района зафиксирован толчок магнитудой 3,9 балла.