В 20 км от Владикавказа произошло землетрясение силой 3,3 балла

Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло 30 апреля в горах Северного Кавказа. Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км, эпицентр подземных толчков находился в 20 км от Владикавказа, сообщает геофизическая служба РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 балла было зарегистрировано 12 марта вблизи Армавира, а 7 марта в акватории Черного моря у побережья Туапсинского района зафиксирован толчок магнитудой 3,9 балла.

Николай Аксенов