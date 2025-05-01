В марте в Карачаево-Черкесии инфляция выросла почти до 10%

Годовая инфляция в Карачаево-Черкесской республике в марте достигла 9,62%, что остается ниже общероссийского показателя (10,34%) и уровня по Северо-Кавказскому федеральному округу (11,18%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отделение по КЧР Южного ГУ Банка России.

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Наибольший рост цен зафиксирован в продовольственном секторе. Стоимость услуг в марте увеличилась умеренно, однако в годовом исчислении превысила удорожание потребительской корзины в целом.

Годовой темп прироста стоимости продовольствия в республике увеличился до 12,88% после 11,72% в феврале. Значительнее всего подорожали овощные консервы, сливочное масло и кондитерские изделия из-за роста производственных затрат. При этом яйца подешевели вследствие увеличения объемов производства и расширения предложения.

Годовой прирост цен в сфере услуг в Карачаево-Черкесии увеличился до 11,51% после 11,24% в феврале, что ниже общероссийского показателя. Больше всего подорожал пассажирский транспорт из-за индексации тарифов на междугородние автобусные перевозки, вызванной ростом стоимости комплектующих и топлива. Медицинские услуги стали дороже вследствие увеличения расходов стоматологических клиник на импортные материалы и комплектующие. За год цены на эти услуги выросли на 11,83%. Одновременно снизилась стоимость жилищно-коммунальных услуг, включая аренду жилья.

Базовая инфляция в Карачаево-Черкесии увеличилась с 8,9% в феврале до 9,23% в марте 2025 года.

Николай Аксенов