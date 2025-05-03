Владимиров объявил режим повышенной готовности на Ставрополье

В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно документу, опубликованному на краевом портале правовой информации, решение принято «в связи с угрозой возникновения опасного метеорологического явления — сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с».

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода сохранится в регионе до конца суток 3 мая. В предшествующие сутки в крае наблюдался туман, ухудшавший видимость до 500 м.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения властей.

Тат Гаспарян