Суд в Ставрополе арестовал экс-главу Кочубеевсого округа по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Ставрополя заключил бывшего главу Кочубеевского округа по подозрению в хищении 118 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Как сообщает надзорное ведомство, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Кочубеевское с апреля 2023 года по март 2024 года осуществлялась реконструкция спортивного комплекса «Урожай».

По версии следствия, подрядная организация предоставляла в местную администрацию округа акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об их объемах и используемых материалах. В результате действий подрядчика муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 118 млн рублей.

По этому факту было возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации источника «Ъ-Кавказ» в правоохранительных структурах региона, изначально его фигурантами стали представители подрядной организации ООО «СТК», но недавно к делу был привлечен бывший глава муниципалитета. Его обвиняют в том, что он принимал фактически не выполненные работы. Источник рассказал, что следователи считают, будто глава подрядной организации и экс-глава администрации вступили в сговор, и из 324 млн руб. поступивших на счет компании 118,5 были получены за фактически не выполненные обществом работы.



Суд заключил его под стражу до 28 июня.

Следствие ведет Главное следственное управление по ГУ МВД по Ставрополью.

Михаил Волкодав