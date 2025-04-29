Ректора из Ессентуков подозревают в сокрытии 5,5 млн рублей налогов

Ректор частного учебного заведения в Ессентуках подозревается в сокрытии от налоговых органов 5,5 млн руб. с октября 2024 по февраль 2025 года. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подозреваемый проводил финансовые операции с партнерами, намеренно избегая расчетных счетов учебного заведения. Действия руководителя квалифицированы по части 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие средств организации, предназначенных для погашения недоимки по налогам, в крупном размере»,— следует из материалов дела.

Следователи СК России предпринимают меры для возмещения ущерба государству и проводят необходимые следственные действия для закрепления имеющихся доказательств.

Николай Аксенов