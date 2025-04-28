Восемь участников беспорядков в Махачкале осуждены на сроки от 8 до 10 лет

Грачевский районный суд Ставропольского края приговорил восемь жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года. В результате их действий имущество воздушной гавани было уничтожено или повреждено на сумму свыше 24 млн руб., сообщает пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков и Сайпудин Сайпудинов признаны виновными в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности. Один из фигурантов также осужден за применение насилия к представителю власти»,— следует из сообщения.

Согласно материалам дела, подсудимые, действуя из национальной и религиозной неприязни к гражданам Израиля, проигнорировали требования правоохранителей и приняли участие в погромах.

Беспорядки привели к полной остановке работы аэропорта, отмене и задержке рейсов, а также перенаправлению самолетов в альтернативные пункты назначения. От противоправных действий пострадали 30 представителей власти, 23 из которых получили телесные повреждения различной тяжести.

Николай Аксенов