Четыре республики СКФО оказались в аутсайдерах по кредитной дисциплине

Четыре республики Северного Кавказа вошли в пятерку регионов России с наихудшей кредитной дисциплиной юридических лиц, составляя при этом лишь 0,2% от общероссийского корпоративного кредитного портфеля. Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чечня оказались среди аутсайдеров, согласно рейтингу российских регионов, опубликованному «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным на 1 марта, доля просроченной задолженности бизнеса в Дагестане составила 41,9% от общего объема корпоративного портфеля. В Карачаево-Черкесии этот показатель достиг 32,5%, в Кабардино-Балкарии — 28,8%, а в Чечне — 18%.

Хуже ситуация только в Ненецком автономном округе, занявшем последнее, 85-е место в рейтинге с уровнем просроченной задолженности 76,1%.

Ставропольский край продемонстрировал лучшие показатели среди регионов СКФО, расположившись на 69-й позиции рейтинга с просроченной задолженностью 5,4% и приростом кредитного портфеля за год на 5,5%.

Николай Аксенов