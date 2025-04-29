Около 2 млрд рублей выделят на развитие курортов Северного Кавказа в этом году

Федеральные власти направят около 1,7 миллиарда рублей на развитие курортов Северного Кавказа в 2025-2027 годах. При этом данная сумма может быть увеличена, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимира Надыкто.

«В 2022-2024 годах по программе развития туризма на развитие курортов Северного Кавказа из федерального бюджета направили порядка 5 млрд руб. Эти средства позволили курортам так динамично развиваться. Кроме того, в рамках единой субсидии в округ поступило еще 492 млн руб.»,— пояснил Владимир Надыкто.

По информации пресс-службы института развития, компания «Кавказ.РФ» в 2024 году привлекла вдвое больше резидентов в особые экономические зоны регионов Северного Кавказа по сравнению с предыдущим годом.

Николай Аксенов