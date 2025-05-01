Стихи школьника из Пятигорска оценил президент Владимир Путин
Школьник из Пятигорска, увлекающийся поэзией, прочитал свое стихотворение президенту России Владимиру Путину во время марафона общества «Знание.Первые». Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Фото: марафон общества «Знание.Первые»
«Совсем молодой человек, а такие вещи патриотические. Причем как красиво их излагаете»,— сказал президент.
Владимир Путин пообещал, что подумает, как сделать, чтобы о творчестве Никиты узнало как можно больше людей в стране.