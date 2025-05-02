Кисловодский центральный рынок выставили на торги за 843 млн рублей

Дума города-курорта Кисловодска намерена приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Кисловодский центральный рынок» (КЦР). Муниципальное предприятие выставили на торги по начальной цене 843,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая, размер задатка — 168,7 млн руб. Объект расположен в Кисловодске, по улице Горького, 24. Номинальная стоимость доли в уставном капитале предприятия составляет 9,8 млн руб. Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество хозяйственного общества, — 1,83 га.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КЦР» зарегистрировано в Кисловодске в 1999 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредитель — МО город-курорт Кисловодск, директор — Василий Викулин. Выручка предприятия за 2024 год составила 62,7 млн руб., прибыль — 20 тыс. руб. В прошлом году общество впервые с 2020 года продемонстрировало отрицательный денежный приток (15,8 млн руб.).

В пояснительной записке бухгалтерской отчетности компании за 2024 год говорится, что предприятие не участвует в судебных разбирательствах. Дебиторская задолженность общества составляет 372 тыс. руб. На конец отчетного года на предприятии работали 48 человек.

Тат Гаспарян