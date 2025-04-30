За год цены на гостиницы в СКФО выросли от 9% до 47%

В этом году стоимость размещения в гостиницах кавказских курортов увеличилась от 9,8% до 47%. Сообщает РБК Краснодар со ссылкой на коммерческого директора Mirros Hotels Group Алексея Майорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Цена одной ночи в отелях Пятигорска увеличилась до 21,1 тыс. руб. по сравнению с 19,2 тыс. руб. в прошлом году. В Архызе гостиничные номера подорожали на 11% – с 15,7 тыс. до 17,6 тыс. руб.

Наиболее значительное повышение произошло в отеле Mirros в Домбае, где стоимость проживания возросла почти на с 5,9 тыс. до 8,7 тыс. руб.

Николай Аксенов