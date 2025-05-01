На Ставрополье задержали замначальника ОМВД и его подчиненного

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России «Левокумский» и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Их подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

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По данным следствия, в августе 2024 года фигуранты вступили в сговор и вымогали у местного жителя взятку в размере 1 млн руб. Вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать его к ответственности за преступление в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю уточняет, что полицейские получили информацию о сбыте наркотиков жителем села Урожайное на принадлежащей ему животноводческой точке. За отказ от проведения проверки они потребовали деньги.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки группой лиц в крупном размере, сопряженное с вымогательством» (п.п. а, б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Оба подозреваемых взяты под стражу.

Николай Аксенов