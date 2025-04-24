Европа не ищет одобрения

Еврокомиссия может полностью запретить европейским компаниям заключать новые контракты с Россией на покупку сжиженного природного газа. Предполагается, что новый механизм позволит вводить ограничения без одобрения всех стран Евросоюза, пишет Reuters. Более того, Брюссель ищет способ разорвать уже действующие контракты без каких-либо юридических последствий. Возможно ли это? И как запрет повлияет на Россию? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Reuters, ограничение на закупку российского СПГ Еврокомиссия планировала сделать частью 17-го пакета санкций. Однако некоторые страны союза, например Венгрия, заявляли, что не поддержат такой запрет. Поэтому в Брюсселе приступили к поискам альтернативного решения, которое не потребует единогласного одобрения.

Источники агентства говорят, что новый план публично представят 6 мая. Его суть сводится к тому, чтобы запретить европейским компаниям заключать новые долгосрочные контракты с Россией. И если его одобрят, то это может стать прецедентом, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Через компетенцию в сфере энергетики Европейская комиссия хочет провести санкционное ограничение.

В энергетической сфере применяется общая законодательная процедура, одно государство не может заблокировать принятие этих мер. Если ЕК сможет провернуть это предложение, наверняка иски в суде Европейского союза так или иначе окажутся. Это могут быть сами государства, но вполне возможно, что такие меры будут оспаривать и частные компании».

Помимо этого Еврокомиссия ищет способы разорвать действующие контракты на поставки СПГ без риска штрафов. Как вариант, компаниям могут разрешить сослаться на форс-мажор. Но в этом случае Евросоюз может лишиться существенного объема топлива. В 2024 году страны ЕС нарастили импорт СПГ из России на 18% при том, что общий импорт сократился. Москва стала вторым крупнейшим поставщиком после США. Больше всех топлива закупили Франция, Испания, Нидерланды, Греция и Бельгия.

Впрочем, найти замену возможно. А вот для России окончательная потеря европейских клиентов может стать проблемой, считает директор по развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Власти ЕС могут просто ввести эмбарго на российский СПГ. Это тоже будет форс-мажором. Такая возможность появится с 2026 года. Российский сжиженный газ может быть замещен прежде всего американскими заводами. Для России это существенная проблема, потому что перенаправить эти объемы, даже текущие, задача нетривиальная. Есть рынок Китая, но он ограничен с точки зрения свободных ниш. За пределами КНР есть только рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Но они очень конкурентные. Выходить на них, безусловно, нужно, но прогресса нет».

В 2024-м экспорт СПГ из России в годовом выражении вырос на 4% и обновил рекорд в 33 млн т. Половина продаж пришлась на страны ЕС. При этом поставки в азиатском направлении снизилась. Но если Еврокомиссия согласует новые ограничения, то маршруты вновь придется менять. Правда, это может быть сопряжено с ростом издержек, продолжает Алексей Белогорьев: «Это связано во многом с логистикой в Северо-Восточную Европу, куда, собственно, в основном и идет поток СПГ. Расстояние для транспортировки в три раза меньше, чем, например, до Индии. Это экономит транспортные издержки и требует меньше флота. А сейчас у нас серьезный дефицит судов-газовозов для новых заводов.

Если предположить, что весь европейский СПГ придется перенаправлять в Индию, в Таиланд или тем более в Китай, то судов потребуется примерно в три раза больше, чем есть сейчас. И это очень существенная проблема».

Впрочем, в Кремле, похоже, не верят, что Европа может полностью отказаться от российского топлива. Ведь помимо СПГ есть еще и трубопроводный газ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если в рамках ресурсной сделки с Киевом США получат контроль над газовой сетью на Украине, то «Газпром» будет готов обсуждать контракт с новым владельцем. Для Москвы, по словам Пескова, это всегда был чисто коммерческий вопрос.

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Владислав Викторов, Егор Парфенов