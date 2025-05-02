Более полутора лет жительница Сармановского района Татарстана переводила деньги мошенникам, которые представились инвесторами и предложили ей заработать. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерка в Татарстане 1,5 года переводила деньги мошенникам, пытаясь заработать

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пенсионерка в Татарстане 1,5 года переводила деньги мошенникам, пытаясь заработать

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина за это время потеряла свыше 2 млн руб.

Следователи возбудили дело по статье «Мошенничество» и выяснили, кто владеет счетом, на который женщина перевела 149 тыс. руб. для «возврата» крупной суммы из заграничного банка.

Прокуратура Сармановского района Татарстана через суд добилась от дроппера возврата отправленных на его карту средств.

Дарья Сайфиева