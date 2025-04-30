Россия будет развивать круизные маршруты от Владивостока до Курил и Камчатки

Помощник президента Николай Патрушев провел заседание президиума Морской коллегии. Одной из тем заседания стало развитие круизного туризма на Дальнем Востоке, в частности, разработка маршрутов от Владивостока до Курил и Камчатки.

Участники заседания оценили высокие темпы развития Азиатско-Тихоокеанского региона как туристического направления и обратили отдельное внимание на продвижение круизных продуктов. «К перспективным маршрутам члены Морской коллегии отнесли дальневосточную круизную линию с отправной точкой во Владивостоке с посещением районов Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Курильских островов»,— уточняется в пресс-релизе.

В рамках X Тихоокеанского туристского форума губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что направление может быть открыто в 2026 году. Договоренность между регионами Дальнего Востока существует еще с 2019-го, однако практическая реализация проекта началась недавно.

Подробнее о внутреннем туризме — в материале «Ъ» «За туманом и за запахом тайги».