За туманом и за запахом тайги

В этом году в России ожидается рекордный туристический поток по внутренним направлениям. Только в ближайшие пять месяцев поездки по стране совершит более 48 млн человек. Как отечественная индустрия путешествий пережила зиму, с чем встретит лето и что поможет инфраструктуре выдержать возросшие нагрузки — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В летнем сезоне 2025 года, с мая по сентябрь, ожидается 48,4 млн турпоездок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, что на 3,6 млн больше, чем в прошлом году. По его словам, значительно растут показатели по бронированию отелей в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии. Эти данные направлены в Минтранс для коррекции летнего расписания самолетов и поездов, кроме того, уже разработано около 80 автомобильных маршрутов для путешественников.

В связи с разливом мазута под Анапой правительство РФ решило перенести на конец года срок уплаты страховых взносов, налога на имущество организаций и земельного налога для туристического бизнеса, работающего в регионе. «Поддержка распространяется не только на отели и гостиницы, но и на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и, конечно, на организации отдыха детей и их оздоровления. Всего это более 1,2 тыс. организаций, индивидуальных предпринимателей»,— пояснил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Освободившиеся средства организации смогут направить на решение текущих задач, в том числе на зарплату сотрудников, оплату аренды и коммунальных услуг, отмечается в сообщении ведомства.

Навострить лыжи

В 2024-м число туристических поездок по России превысило 90 млн, что на 10% больше, чем годом ранее, в том числе за счет увеличения турпотока из-за рубежа на треть. Около 18 млн турпоездок пришлось на зимний сезон, из них 8 млн человек посетили горнолыжные курорты, этот показатель вырос на четверть в сравнении с данными за 2023 год. «Видим большой интерес к горнолыжному отдыху, наращиваем инвестиции в это направление. Только по программе льготного кредитования бизнес уже взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры горнолыжных курортов 32 млрд руб. и обеспечить дополнительно почти 5 млн посещений в год»,— сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Лыжники и сноубордисты приезжали не только на «классические» точки Краснодарского края, Северного Кавказа и Кузбасса, но и в регионы, которые в меньшей степени ассоциируются с активными видами спорта: Чеченскую Республику, Пермский край и Челябинскую область. Сбалансировать турпоток должны новые горнолыжные комплексы: «Хехцир» в Хабаровском крае, «Мамадыш» в Татарстане, «Царьград» в Московской области и «Мамисон» в Северной Осетии, и еще три курорта появятся в Подмосковье, Приморье и Адыгее до конца года.

«Мамисон», построенный на территории одноименной ОЭЗ, стал первым крупным горнолыжным курортом, построенным и сданным после ухода западных партнеров по поставке оборудования и технологий. Сейчас к услугам посетителей — две канатные дороги, в том числе самая длинная на Северном Кавказе (протяженностью 3,3 км), 14 км спусков, отели, экодеревня, кафе и ресторан. Планируется, что к 2030 году будут работать 43 км трасс, 5 подъемников, гостиничный фонд на 3 тыс. мест. Пропускная способность курорта — 345 тыс. туристов в год.

Вопрос импортозамещения в туристической отрасли не праздный. Например, горнолыжным курортам нужны системы оснежения, оборудование для канатных дорог, ратраки. В том числе для этого сформирован федеральный проект, предусматривающий рост производства оборудования для курортов, парков развлечений, туристических автобусов, круизных судов и другой специализированной техники. «Российские производители уже сегодня способны обеспечить потребность горнолыжных курортов в современных канатных дорогах. До 2030 года их мощности позволяют выпустить до 450 единиц оборудования, что является важным шагом к технологическому суверенитету и развитию горнолыжного туризма в России»,— отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Лиман манил

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» был продлен до 2030 года. «Мероприятия прежнего нацпроекта, действовавшего до 2024 года, в большей степени были направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19, на повышение спроса,— отметил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.— После роста числа турпоездок мы сместили фокус внимания, начали формировать план инфраструктурного развития».

Одним из самых востребованных инструментов господдержки стала программа льготного кредитования для отелей, горнолыжных комплексов, парков развлечений и аквапарков. 240 проектов общей стоимостью свыше 1 трлн руб. уже получили поддержку, и сбавлять темп не планируется. На нынешнем этапе был внесен ряд уточнений. Так, теперь в каждой гостинице не менее 5% номеров должны подходить для семей с детьми, то есть рассчитаны на четырех человек и более. Кроме того, были снижены критерии отбора для претендующих на льготный кредит отелей, если они строятся на территории объектов культурного наследия.

Успешно действует и программа строительства модульных гостиниц. За прошедшие два года на создание примерно 13 тыс. номеров было направлено 15 млрд руб., в ближайшие три года регионы по этому механизму должны ввести в эксплуатацию еще 10 тыс. номеров. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере, например, разрешается собирать под региональным контролем модульные дома на местных предприятиях из локальных материалов, а не заказывать заводские конструкции с Большой земли. Такое решение позволит снизить логистические затраты на 30%.

По словам Дмитрия Вахрукова, в регионах Арктической зоны уже поддержано строительство семи отелей на 1,1 тыс. номеров, а от бизнеса поступили заявки на строительство дополнительных 1,7 тыс. номеров. Так, в ноябре на территории Анадырского лимана на Чукотке откроются первые объекты туристического кластера по технологии модульного строительства. Инвестиции в проект оцениваются в 35,8 млн руб., он реализуется в том числе с использованием льгот и преференций ТОР «Чукотка».

«Помимо комфортного размещения в футуристическом отеле на природе, жители и гости Чукотки смогут попробовать блюда, вдохновленные национальной кухней народов Крайнего Севера. Любоваться на китов, изучать тундру, пробовать новые вкусы и испытать, что такое чукотская баня — путешественникам станет доступен качественный сервис даже на краю земли, в регионе восходящего солнца»,— пояснил гендиректор компании-инвестора «Север 87» Павел Ларцын.

Если дождаться рассвета в дизайнерском чуме со всеми удобствами получится только ближайшей зимой, то насладиться закатом или восходом над Волгой с борта круизного судна можно уже сейчас. Единственная в Центральном федеральном округе ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Завидово» стала драйвером развития туризма в Тверской области, отметил губернатор региона Игорь Руденя. По его словам, в прошлом году турпоток увеличился до 2,9 млн человек, а доля туризма в ВРП — до 7,9%.

В составе инвестиционного проекта «Завидово парк» — круглогодичный центр семейного отдыха и водных развлечений, несколько отелей, а также современный транспортно-пересадочный узел. У причалов на речном вокзале смогут вставать семь судов одновременно, а после окончания работ по строительству новой скоростной железнодорожной ветки до парка от Ленинградского вокзала на «Ласточке» можно будет добраться всего за час.

Важнейшей «водной» туристической программой стал проект «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает строительство 11 крупных морских курортов в девяти субъектах РФ, планируется создание 73 тыс. номеров и 86 тыс. рабочих мест. «С поэтапным вводом эти курорты будут становиться точками притяжения, объединять и другие сопутствующие отрасли. В рамках проекта "5 морей и озеро Байкал" найдется место и субъектам МСП. Вместе с развитием крупной инфраструктуры будет много возможностей для предпринимателей»,— резюмировал Алимбек Хидзев.

Татьяна Еремина