Главные новости за 29 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге за 9 млрд рублей на торги выставлен пятизвездочный отель «Талион Империал», которым владеет ГК «Талион» бизнесмена Александра Ебралидзе. Предыдущий аукцион со стартовой ценой в 10 млрд рублей, проходивший месяцем ранее, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Несмотря на знаковость и расположение отеля, что является несомненным плюсом, объект устарел и требует реновации. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

ООО «БСК» приступает к третьему этапу капитального ремонта здания Сухопутного манежа в Кронштадте. Объект на улице Восстания, д. 13Б, входящий в комплекс зданий Кронштадтской крепости, планируется оборудовать под размещение спортивного центра до конца 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Стоимость капитального ремонта здания составит 180,4 млн рублей.

Масштабный рейд на основных транспортных магистралях провела петербургская полиция. Правоохранители зафиксировали 142 нарушения миграционного законодательства. Контрольные мероприятия развернули для профилактики и выявления правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, а также нарушения норм миграционного законодательства. Сотрудники ведомства остановили более 5 тыс. машин, проверили около 6,5 тыс. человек, включая почти 1300 граждан иностранных государств.

Финский энергетический концерн Fortum не планирует возвращаться в Россию. Такие данные опубликованы в отчете корпорации за первый квартал 2025 года. Компания на текущий момент списала все свои активы в РФ, закрыла операции и прекратила консолидацию. После начала СВО и ухода с российского рынка Fortum оценил потери от деятельности в РФ в сумму около 2 млрд евро.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе рабочего совещания с гендиректором АО «Киностудия Ленфильм» Надеждой Андрющенко поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении компании. Госпожа Андрющенко рассказала о существующих юридических и финансовых проблемах акционерного общества, а также о том, что права на показ шедевров из золотой коллекции «Ленфильма» были переданы в частное пользование.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете прошли массовые задержания студентов. Их подозревают в даче взяток преподавателям, сообщили «Ъ-СПб» в ГСУ СК России по Петербургу. По данному факту возбуждено около 30 уголовных дел, их фигурантами являются иностранные студенты, которые выплачивали за успешную сдачу экзаменов от 10 тыс. до 80 тыс. рублей. В самом Педиатрическом университете позднее прокомментировали задержания студентов из-за взяток.

Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити, находящийся с января в петербургском СИЗО, заявил, что готов отправиться на СВО, попутно обвинив высокие чины в своей стране в поддержке Украины. В прошлом он сам состоял в правящей партии, но ушел в оппозицию. Диссидент утверждает, что местные власти «крышуют» кибермошенничество в регионе. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге планируют реконструировать без его разрушения. Об этом со ссылкой на председателя городского комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря 29 апреля сообщила «Фонтанка». По словам чиновника, «Петровский» — важная часть спортивной и культурной истории города и главная задача сейчас — «превратить его в современный и удобный комплекс, сохранив при этом историческое лицо».

Задержанный властями Эстонии нефтяной танкер Kiwala добрался до Ленобласти спустя две недели проверок. Судно вошло в порт Усть-Луга около восьми часов утра 29 апреля. Согласно плану, танкер погрузит 100 тыс. тонн нефти и вернется в порт Вадинар в Индии. Напомним, что 11 апреля эстонская сторона задержала судно Kiwala в своих территориальных водах по подозрению в том, что он принадлежит к «теневому флоту» России.

Общая сумма штрафов, выписанных владельцам собак за несоблюдение требований к содержанию животных, в прошлом году составила 269 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь со ссылкой на данные комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Всего за год было оштрафовано 211 человек. Средний штраф составил 1274 рубля.

Петербургский завод по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники «Митракс» посетила делегация штата Найджер Федеративной Республики Нигерия во главе с местным губернатором Мохаммедом Умару Баго. Там же организовали презентацию спецтехники предприятия, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В ходе выставки гостям была представлена линейка универсальных мини-погрузчиков и коммунальных машин.

В метро Санкт-Петербурга в честь 100-летия со дня основания футбольного клуба «Зенит» запущен брендированный состав. Пассажиры смогут подробнее узнать об игроках и тренерах команды. Поезд будет курсировать по Московско-Петроградской (синей) линии. При оформлении ввели QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова, чтобы петербуржцы и гости города смогли ознакомиться с историей «Зенита».