Финский концерн Fortum заявил о невозможности возвращения на российский рынок

Финский энергетический концерн Fortum не планирует возвращаться в Россию. Такие данные опубликованы в отчете корпорации за первый квартал 2025 года. Компания на текущий момент списала все свои активы в РФ, закрыла операции и прекратила консолидацию.

Дело в том, что в мае 2022 года, после начала СВО, концерн объявил об уходе из страны, приостановив все инвестиции в российские проекты. В ответ глава государства Владимир Путин передал активы компании под временное управление Росимущества.

Fortum оценил потери от деятельности в РФ в сумму около 2 млрд евро. В феврале 2024 года финны заявили, что намерены добиться компенсации своих инвестиций в российский энергосектор и стоимости акций бывшей «дочки» Forward Energo.

Также компания инициировала разбирательство против российского государства в соответствии с международным правом за нарушение соглашений о защите инвестиций.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что печально знаменитую финскую аутлет-деревню Zsar на границе с Ленобластью вновь пытаются продать. Суммы предложений о покупке пока не разглашаются, однако переговоры ведутся с несколькими покупателями.

Андрей Маркелов