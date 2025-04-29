Произведенную на петербургском заводе спецтехнику представили гостям из Нигерии

Петербургский завод по производству коммунальной и сельскохозяйственной «Митракс» посетила делегация штата Найджер Федеративной Республики Нигерия во главе с местным губернатором Мохаммедом Умару Баго. Там же организовали презентацию спецтехники предприятия, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе выставки гостям была представлена линейка универсальных мини-погрузчиков и коммунальных машин. Среди них — новейшие модели, созданные с учетом специфики африканского рынка. Они способны работать как в условиях городской инфраструктуры, так и на полях, что особенно актуально для африканского государства, где сейчас реализуется масштабная аграрная реформа, отметили организаторы мероприятия.

Особый интерес у гостей из Нигерии вызвала новинка, готовящаяся к тестовым испытаниям, которые пройдут уже в мае. Техника отличается простотой конструкции, надежностью и адаптивностью. Как пояснили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга (КППИТ), новая машина — отличное решение для местных фермеров, стремящихся к повышению эффективности сельского хозяйства.

Помимо «Митракса», свои разработки представили и другие петербургские предприятия. В частности, компания «Ижица» презентовала промышленную термокамеру для пищевых цехов — универсальное оборудование для копчения, вяления и сушки продуктов. В свою очередь, производитель «Богатырь Агро» продемонстрировал линии для предпродажной подготовки и упаковки плодоовощной продукции, а «Сушильное Дело» — высокотехнологичное оборудование для сушки пищевых и непищевых продуктов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах Петербургского тракторного завода ввести в эксплуатацию в 2025 году новое производство по выпуску мостов, коробок передач и редукторов.

Валерия Мальцева