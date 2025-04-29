За нарушение правил содержания собак в Петербурге за год выписали 211 штрафов

Общая сумма штрафов, выписанных владельцам собак за несоблюдение требований к содержанию животных, в прошлом году составила 269 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь со ссылкой на данные комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Всего за год было оштрафовано 211 человек. Средний штраф составил 1274 рубля. Как отмечает парламентарий, самыми распространенными нарушениями стали выгул собак без поводка и намордника. В среднем к ответственности в 2024 году привлекался один владелец собаки на район в месяц.

При этом, по данным Роспотребнадзора, количество нападений животных на людей в Петербурге выросло. За прошлый год собаки покусали 5462 петербуржца, в том числе 1187 детей. Всего в городе насчитывается около 250 тыс. собак.

Господин Рябоконь утверждает, что данная статистика свидетельствует о слабой эффективности действующих нормативных актов. Законодатель намерен инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании комиссии по экологии и природопользованию.

Ранее «Ъ-СПб» писал об инициативе петербургского ЗакСа о создании реестра домашних животных. Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение в Госдуму.

Андрей Кащавцев