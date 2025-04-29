Полиция Петербурга выявила на дорогах 142 нарушения миграционного законодательства

Масштабный рейд на основных транспортных магистралях был проведен полицией Санкт-Петербурга. Правоохранители зафиксировали 142 нарушения миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Контрольные мероприятия развернули для профилактики и выявления правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, а также нарушения норм миграционного законодательства. Сотрудники ведомства остановили более 5000 машин, проверили около 6500 человек, включая почти 1300 граждан иностранных государств.

«Результатом проверки стало выявление 380 различных административных правонарушений. Свыше 200 нарушений связано с пренебрежением правилами дорожного движения, еще 142 нарушения были выявлены полицейскими по линии миграционного законодательства»,— уточнили в полиции.

В отношении нарушителей возбудили пять уголовных дело по статье об использовании поддельных документов, еще одно дело касалось незаконного оборота запрещенных веществ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более ста водителей попались полиции Петербурга за вождением в пьяном состоянии.

Татьяна Титаева