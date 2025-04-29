В честь 100-летия «Зенита» в петербургском метро запустили брендированный состав

В метро Санкт-Петербурга в честь 100-летия со дня основания футбольного клуба «Зенит» запущен брендированный состав. Пассажиры смогут подробнее узнать об игроках и тренерах команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского

Поезд будет курсировать по Московско-Петроградской (синей) линии. При оформлении ввели QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова, чтобы петербуржцы и гости города смогли ознакомиться с историей «Зенита».

«Больше двух миллионов человек смогут ежедневно иметь возможность прикасаться к ярким страницам победной истории сине-бело-голубых. Каждый сможет проследить столетний путь клуба от заводской команды до флагмана российского футбола»,— заявил председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

На стены состава нанесли хронологический рассказ о событиях из жизни «Зенита»: от зарождения команды на Ленинградском металлическом заводе до статуса самого титулованного клуба России. При этом каждый вагон будет посвящен отдельной эпохе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Комендантский проспект» ограничат на вход по утрам на два месяца.

Татьяна Титаева